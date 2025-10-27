Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет Психолог Неровный: после 40 лет сложнее искать работу из-за низких зарплат

После достижения 40-летнего возраста процесс поиска работы усложняется из-за предлагаемой низкой заработной платы, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный. По его словам, важно идти навстречу работодателю и делать акцент на карьерном росте.

Поиск работы в зрелом возрасте имеет свою специфику. Состоявшемуся профессионалу, оказавшемуся в ситуации поиска работы, нужно быть готовым к тому, что у потенциальных работодателей есть свой кадровый резерв, и они вряд ли готовы предложить хорошую должность человеку со стороны. Предлагать низкие стартовые позиции они тоже не хотят, потому что, во-первых, на этом уровне работают молодые сотрудники. Во-вторых, есть опасения, что человек уйдет на другое место. В-третьих, сам соискатель часто не хочет существенно терять в должностном положении и размере зарплаты, — пояснил Неровный.

Он посоветовал соискателям быть готовыми к компромиссам и соглашаться на меньшую зарплату, соответствующую квалификации. Кроме того, по словам психолога, можно дать понять работодателю о готовности начать с начальной позиции, но при условии возможности быстрого карьерного роста внутри организации.

Главное — не затягивать с поисками и выбором места, потому что чем больше пауза в работе, тем труднее найти то, что хочется. Если стаж минимальный или отсутствует, то поиски работы стоит совместить с обучением в системе дополнительного профессионального образования, желательно по направлениям, соответствующим базовым навыкам. Ваши мотивированность и стремление учиться обязательно найдут своего работодателя, — заключил Неровный.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что работодатель не может штрафовать сотрудников за опоздания, но имеет право применить другие дисциплинарные меры. Однако, по его словам, работник все равно несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.