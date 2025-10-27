Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 05:20

Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет

Психолог Неровный: после 40 лет сложнее искать работу из-за низких зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После достижения 40-летнего возраста процесс поиска работы усложняется из-за предлагаемой низкой заработной платы, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный. По его словам, важно идти навстречу работодателю и делать акцент на карьерном росте.

Поиск работы в зрелом возрасте имеет свою специфику. Состоявшемуся профессионалу, оказавшемуся в ситуации поиска работы, нужно быть готовым к тому, что у потенциальных работодателей есть свой кадровый резерв, и они вряд ли готовы предложить хорошую должность человеку со стороны. Предлагать низкие стартовые позиции они тоже не хотят, потому что, во-первых, на этом уровне работают молодые сотрудники. Во-вторых, есть опасения, что человек уйдет на другое место. В-третьих, сам соискатель часто не хочет существенно терять в должностном положении и размере зарплаты, — пояснил Неровный.

Он посоветовал соискателям быть готовыми к компромиссам и соглашаться на меньшую зарплату, соответствующую квалификации. Кроме того, по словам психолога, можно дать понять работодателю о готовности начать с начальной позиции, но при условии возможности быстрого карьерного роста внутри организации.

Главное — не затягивать с поисками и выбором места, потому что чем больше пауза в работе, тем труднее найти то, что хочется. Если стаж минимальный или отсутствует, то поиски работы стоит совместить с обучением в системе дополнительного профессионального образования, желательно по направлениям, соответствующим базовым навыкам. Ваши мотивированность и стремление учиться обязательно найдут своего работодателя, — заключил Неровный.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что работодатель не может штрафовать сотрудников за опоздания, но имеет право применить другие дисциплинарные меры. Однако, по его словам, работник все равно несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.

психологи
работодатели
работа
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застали ВСУ врасплох под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 27 октября
Завтрак чемпиона: простая творожная запеканка для энергии на весь день
Российский боец рассказал об ухищрениях саперов ВСУ
Любовь к Пугачевой, онкология, наркотики, личная жизнь: где сейчас Шура
Терапевт назвала продукты с наибольшим содержанием йода
К чему снится насильник: предостережение или внутренний кризис
ПВО сбила «юбилейный» украинский БПЛА под Москвой
Россиянам рассказали о положительном эффекте от фильмов ужасов
Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия»
Составлен список звездных пар, которые остались друзьями после развода
Экс-премьер России усомнился в возможности удара Tomahawk вглубь страны
Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет
Раскрыт размер средней социальной пенсии в России
Юрист ответил, чем может обернуться выбрасывание просроченных таблеток
Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно
Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова
Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь
Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане
Психолог описала план действий при панической атаке
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.