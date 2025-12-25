Роструд раскрыл, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату Роструд сообщил, что работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Законодательство не требует от работодателей обязательной выплаты 13-й зарплаты, сообщил Роструд в Telegram-канале. Однако такая премия может быть предусмотрена внутренними правилами компании, положениями о премировании или коллективными договорами.

В настоящее время 13-я зарплата чаще всего выступает в роли годовой премии. Несмотря на отсутствие обязательности, многие организации решают выплачивать ее, основываясь на внутренних документах и результатах работы сотрудников, а также выполнении ключевых показателей эффективности.

Чтобы узнать о возможности получения 13-й зарплаты, работникам рекомендуется ознакомиться с внутренними регламентами своей компании или обратиться в отдел кадров. Если такая выплата предусмотрена, информация о ней должна быть доступна для всех сотрудников.

Ранее Роструд опубликовал разъяснения относительно продолжительности рабочего дня в предпраздничные дни. В официальном документе говорится, что продолжительность работы должна быть сокращена на час вне зависимости от длительности смены.