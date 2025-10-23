Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 06:00

Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания

Юрист Салкин: работодатель не имеет права штрафовать за опоздания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель не имеет права штрафовать своих сотрудников за опоздания, однако может применить другие меры дисциплинарного взыскания, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, денежные удержания в данном случае являются незаконными, что не отменяет ответственности работника за нарушение правил внутреннего распорядка.

Опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины. Работодатель вправе применять меры дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение. Накладывать денежные штрафы работодатель не вправе, но и оплачивать время, на которое опоздал работник, не обязан. Кроме того, обычно в организациях предусмотрена система поощрения в виде премий, для начисления которых работодатель может устанавливать критерии. Нарушения дисциплины труда могут стать обстоятельствами, препятствующими премированию, — пояснил Салкин.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что за предоставление работодателю поддельного диплома предусмотрена уголовная ответственность. В частности, по его словам, за это грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест. Юрист уточнил, что обычно за такое преступление взыскивают до 80 тысяч рублей.

штрафы
сотрудники
работодатели
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Кондитер объяснил, как правильно есть шоколад
На перерабатывающем российскую нефть НПЗ вспыхнул пожар
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября
12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против
Россиянам рассказали, что грозит за установку второй двери в тамбуре
ВС РФ провели успешную операцию на острове Карантинный
Названа измененная сумма пенсии для 38 млн россиян
Новое амплуа, личная жизнь, отцовство: как живет актер Александр Петров
Косметолог раскрыла, как за 15 минут создать идеальный контур скул
Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью
Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России
Барановская сообщила о своем самочувствии после болезни
Назван самый опасный компонент БАДов для похудения
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.