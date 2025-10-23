Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания Юрист Салкин: работодатель не имеет права штрафовать за опоздания

Работодатель не имеет права штрафовать своих сотрудников за опоздания, однако может применить другие меры дисциплинарного взыскания, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, денежные удержания в данном случае являются незаконными, что не отменяет ответственности работника за нарушение правил внутреннего распорядка.

Опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины. Работодатель вправе применять меры дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение. Накладывать денежные штрафы работодатель не вправе, но и оплачивать время, на которое опоздал работник, не обязан. Кроме того, обычно в организациях предусмотрена система поощрения в виде премий, для начисления которых работодатель может устанавливать критерии. Нарушения дисциплины труда могут стать обстоятельствами, препятствующими премированию, — пояснил Салкин.

