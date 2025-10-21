Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 15:42

Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом

Адвокат Багатурия: за трудоустройство с поддельным дипломом предусмотрен арест

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

За предоставление работодателю поддельного диплома предусмотрена уголовная ответственность, заявил «Москве 24» адвокат Вадим Багатурия. В частности, за это грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест.

Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф. Но в любом случае, это позорное пятно в биографии, — предупредил Багатурия.

Он уточнил, что обычно за такое преступление взыскивают до 80 тысяч рублей. При этом поиск работы с поддельным дипломом может обернуться обязательными работами до 480 часов или исправительными — до двух лет. В худшем случае человека могут арестовать на шесть месяцев.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что ложь в резюме может стать серьезной проблемой для работодателей, поскольку законодательство не предоставляет им действенных инструментов для защиты от таких случаев. По словам юриста, проверить каждую строчку в анкете кандидата невозможно.

работа
преступления
юристы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС
Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.