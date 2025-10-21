Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом Адвокат Багатурия: за трудоустройство с поддельным дипломом предусмотрен арест

За предоставление работодателю поддельного диплома предусмотрена уголовная ответственность, заявил «Москве 24» адвокат Вадим Багатурия. В частности, за это грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест.

Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф. Но в любом случае, это позорное пятно в биографии, — предупредил Багатурия.

Он уточнил, что обычно за такое преступление взыскивают до 80 тысяч рублей. При этом поиск работы с поддельным дипломом может обернуться обязательными работами до 480 часов или исправительными — до двух лет. В худшем случае человека могут арестовать на шесть месяцев.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что ложь в резюме может стать серьезной проблемой для работодателей, поскольку законодательство не предоставляет им действенных инструментов для защиты от таких случаев. По словам юриста, проверить каждую строчку в анкете кандидата невозможно.