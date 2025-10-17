Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 04:30

Работодателей предупредили о неприятностях от сотрудников, врущих в резюме

Юрист Русяев: у работодателей нет инструментов для защиты от вранья в резюме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ложь в резюме соискателей может стать серьезной проблемой для работодателей, поскольку законодательство не предоставляет им действенных инструментов для защиты от таких случаев, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, проверить каждую строчку в анкете кандидата невозможно, а вся ответственность за последствия ошибки ложится на компанию.

Сегодняшняя практика показывает, что ложь в резюме стала не просто бытовым явлением, а реальной проблемой для работодателей. Проверить каждую строчку в анкете соискателя невозможно, а законодательство не дает работодателю действенных инструментов, чтобы защититься от таких случаев. Трудовой кодекс исходит из презумпции добросовестности кандидата: пока не доказано обратное, он считается честным. Но при этом ответственность за последствия ошибки несет компания. Работодатель формально не может требовать от соискателя документы, не предусмотренные статьей 65 ТК РФ, а резюме не относится к официальным бумагам, — пояснил Русяев.

Он добавил, что даже после трудоустройства уволить сотрудника можно лишь при прямом доказательстве подложности документов или несоответствия квалификации. По словам юриста, все остальное остается на усмотрение работодателя.

В случаях, когда человек преувеличил опыт или скрыл периоды безработицы, юридически наказать его нельзя. В результате ответственность оказывается смещена: кандидат может приукрасить факты, а компания вынуждена потратить ресурсы на обучение и адаптацию, только чтобы потом выяснить, что работник не обладает нужными навыками, — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается стабилизация рынка труда по числу вакансий и резюме. Так, за последний год количество вакансий от работодателей снизилось на 16%. При этом число резюме от соискателей увеличилось на 18%.

работодатели
соискатели
работа
резюме
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
