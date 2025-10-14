Опрос показал, как изменилось соотношение вакансий и резюме в России Superjob: рынок труда в России стабилизируется по числу вакансий и резюме

В России наблюдается стабилизация рынка труда по числу вакансий и резюме, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Так, за последний год количество вакансий от работодателей снизилось на 16%. При этом число резюме от соискателей увеличилось на 18%.

Рынок труда в 2025 году стабилизировался: вакансий на 16% меньше, чем в год назад, а резюме — на 18% больше. Но показатель безработицы держится на рекордно низком уровне (2,1% по данным на август 2025 года), рынок труда по-прежнему на стороне соискателя, — отметили аналитики.

При этом первенство по объему спроса на персонал в 2025 году заняла промышленная сфера. Авторы исследования обратили внимание, что наибольшее число вакансий в России — именно для квалифицированных рабочих.

В конце сентября средние зарплаты в российском машиностроении за год выросли почти на 10%. При этом данная отрасль испытывает острый дефицит специалистов. Так, на одну вакансию приходится лишь 1,3 резюме.