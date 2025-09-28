Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:48

Названа новая медиана зарплат в отрасли машиностроения

Средние зарплаты в машиностроении за год выросли почти на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средние зарплаты в российском машиностроении за год выросли почти на 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru. При этом, по данным источника, отрасль испытывает острый дефицит специалистов: на одну вакансию приходится лишь 1,3 резюме.

В тяжелом машиностроении в 2025 году сохраняется острый дефицит специалистов. С января по сентябрь в отрасли опубликовано более 110 тысяч вакансий, однако на каждую из них приходится лишь 1,3 резюме. При этом медиана предлагаемой зарплаты за год выросла почти на 10%, что отражает готовность работодателей бороться за кадры, — говорится в исследовании.

Наибольшая доля вакансий (61%) приходится на специалистов со стажем от одного до трех лет. За год вырос и спрос на более опытных кандидатов: предложения для соискателей со стажем от трех до шести лет увеличились с 16% до 20%. Одновременно снизилась доля вакансий для работников без опыта — с 20% до 18%. Среди наиболее востребованных профессий — разнорабочие, слесари, сантехники, токари, фрезеровщики и шлифовщики.

Ранее исследование SuperJob показало, что в сентябре 2025 года медианная зарплата курьеров в Москве достигла 132 тысяч рублей, превысив доходы специалистов с высшим образованием в 116 тысяч рублей. Всего за год количество предложений о работе для доставщиков выросло на 38%.

