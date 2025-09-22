«Интервидение-2025»
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием

Superjob: средние зарплаты курьеров в Москве выросли на 38%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зарплаты курьеров в сентябре 2025 года остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием: 132 тысячи рублей против 116 тысяч, сказано в исследовании SuperJob «Индекс курьера». Медианные зарплатные предложения в Москве за год для них выросли на 38%.

Для исследования проанализировали семь тысяч вакансий, которые разместили на SuperJob в сентябре в Москве. По данным исследования, средняя рыночная зарплата курьеров в Москве составляет 132 тысячи рублей, тогда как зарплата специалистов с высшим образованием составляет 116 тысяч рублей, квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью. Бессараб также назвала глупостью введение ограничений по зарплатам курьеров, так как рынок сам регулирует уровень оплаты труда.

