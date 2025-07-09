Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 10:39

Названо число конфликтующих на работе из-за кондиционера

SuperJob: 35% россиян ссорятся с коллегами из-за кондиционера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за работающего кондиционера в России ссорятся 35% коллег, гласит исследование SuperJob. Это на 6% больше, чем показал опрос в прошлом году.

Отмечается, что в конфликты чаще вступают женщины — 36%, среди мужчин этот показатель составляет 33%. Чаще всего из-за работающего кондиционера ссорятся работники старше 45 лет. При этом 49% респондентов утверждают, что не конфликтуют из-за микроклимата в офисе. А каждый шестой из опрошенных вообще не имеет кондиционера на рабочем месте.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Юлия Пискунова рассказала, что идеальный перепад температур между улицей и помещением с кондиционером не должен составлять более 5–7 градусов. Иначе, по ее словам, есть риск простудиться или заработать ангину.

При этом спастись от знойной жары при условии, что нет кондиционера и вентилятора, помогут плотно занавешенные шторы, заявил эксперт по строительным материалам Федор Васильев. По его словам, этот простой способ позволит значительно снизить нагрев помещения, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

опросы
кондиционеры
работники
Superjob
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.