Названо число конфликтующих на работе из-за кондиционера

Из-за работающего кондиционера в России ссорятся 35% коллег, гласит исследование SuperJob. Это на 6% больше, чем показал опрос в прошлом году.

Отмечается, что в конфликты чаще вступают женщины — 36%, среди мужчин этот показатель составляет 33%. Чаще всего из-за работающего кондиционера ссорятся работники старше 45 лет. При этом 49% респондентов утверждают, что не конфликтуют из-за микроклимата в офисе. А каждый шестой из опрошенных вообще не имеет кондиционера на рабочем месте.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Юлия Пискунова рассказала, что идеальный перепад температур между улицей и помещением с кондиционером не должен составлять более 5–7 градусов. Иначе, по ее словам, есть риск простудиться или заработать ангину.

При этом спастись от знойной жары при условии, что нет кондиционера и вентилятора, помогут плотно занавешенные шторы, заявил эксперт по строительным материалам Федор Васильев. По его словам, этот простой способ позволит значительно снизить нагрев помещения, особенно если окна выходят на солнечную сторону.