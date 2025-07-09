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09 июля 2025 в 02:20

Россиянам назвали идеальную температуру в комнате с кондиционером

Врач Пискунова: кондиционер должен охлаждать комнату на 5–7 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный перепад температур между улицей и помещением с кондиционером не должен составлять более 5–7 градусов, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Юлия Пискунова. Иначе, по ее словам, есть риск простудиться или заработать ангину.

Вместе с приятной прохладой кондиционер может принести и неожиданные проблемы — першение в горле, насморк, кашель и даже ангину. Оптимальный перепад температур между улицей и кондиционированным помещением — не более 5–7 °C. Иными словами, если на улице +32 °C, не стоит опускать температуру в помещении ниже +25–27 °C. Лучше использовать режим «комфорт» или «авто», чтобы избежать чрезмерного охлаждения и перепадов температуры, — сказала Пискунова.

Она уточнила, что если включить кондиционер на +17 градусов при температуре на улице в +32 градуса, то сосуды слизистой носа и глотки начнут резко сужаться. Кроме того, отметила Пискунова, холодный воздух пересушивает слизистую, что усиливает риск воспаления. Врач посоветовала включать увлажнитель или ставить в помещении открытую емкость с водой.

Будьте внимательны, находясь в машине с включенным кондиционером. Холодный поток воздуха часто дует прямо в лицо или на грудную клетку, что может спровоцировать не только простуду, но и обострение невралгии, воспаление лицевого нерва и даже мышечные спазмы. Если вы почувствовали першение в горле, насморк, озноб, отдохните. Теплое питье, промывание носа солевыми растворами, при необходимости — местные антисептики. Если температура держится более двух дней или появляется боль в горле и ушах, обратитесь к врачу, — добавила Пискунова.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев заявил, что спастись от знойной жары при отсутствии кондиционера и вентилятора помогут плотно занавешенные шторы. По его словам, этот простой способ позволит значительно снизить нагрев помещения, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

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