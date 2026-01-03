Новый год — 2026
03 января 2026 в 07:43

Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Зарплаты трактористов-машинистов и комбайнеров в России достигают 300 тыс. рублей в месяц, обратила внимание зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сезоне полевых работ. Парламентарий отметила, что работа с современной сельхозтехникой начинает все больше привлекать молодежь.

У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, <…> до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата, — сказала Оглоблина.

Она добавила, что современная сельхозтехника далеко ушла от привычных всем машин. В частности, сегодня в России есть даже модели с дистанционным управлением.

И мы сейчас и для ветеранов СВО тоже отдельно открыли проект «Земля добра», где информируем [о таких вакансиях на селе] и переобучаем, — заключила Оглоблина.

Ранее появилась информация, что в октябре единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование. Средний доход работников в этом сегменте составил 439,6 тыс. рублей.

