Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 07:28

В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу

BZ: Зеленский оказался на минном поле из-за похищения Трампом Мадуро

Дональд Трамп наблюдает за военными операциями США в Венесуэле из клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида
Президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского и Евросоюз в безвыходное положение, захватив главу Венесуэлы Николаса Мадуро, передает газета Berliner Zeitung. По словам аналитиков, они не хотят потерять расположение Вашингтона своей «неправильной» реакцией, поэтому им следует решить эту проблему в долгосрочной перспективе.

Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него — политическое минное поле, — сказано в материале.

До этого мексиканский политолог Маурисио Эстевес заявил, что утверждения о причастности Мадуро к поставкам наркотиков в США нужны для переключения внимания американского общества с острых внутренних экономических и социальных проблем на образ внешнего врага. По его словам, в действиях Вашингтона прослеживается театральность.

Ранее Генштаб ВСУ разослал строгое предупреждение командирам всех уровней с требованием воздержаться от обсуждения кадровых назначений и политических решений Зеленского. Ограничения касаются как личных комментариев офицеров, так и официальных страниц органов военного управления в соцсетях.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Европа
Украина
