06 января 2026 в 07:06

ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь

Мельниченко: за ночь над Пензенской областью сбиты восемь украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силами ПВО в небе над Пензенской областью за ночь сбиты восемь беспилотных летательных аппарата, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, на месте падения беспилотников работают службы экстренного реагирования.

Работа еще пяти беспилотников подавлена силами РЭБ на территории города Пензы. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования, — сказано в его втором сообщении.

Первые три беспилотника были сбиты шестью часами ранее. В результате атаки никто не пострадал.

Вечером 5 января силы ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались атаковать 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь с 3 по 4 января ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

