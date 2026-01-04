Украинский Генштаб запретил военным критиковать Зеленского

Генштаб ВСУ разослал строгое предупреждение командирам всех уровней с требованием воздержаться от обсуждения кадровых назначений и политических решений президента страны Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua». Ограничения касаются как личных комментариев офицеров, так и официальных страниц органов военного управления в соцсетях.

Военному руководству было настоятельно рекомендовано полностью исключить публичную оценку действий высшей власти страны. До этого Зеленский инициировал масштабную перестройку в госаппарате и силовых структурах, объяснив это необходимостью «повышения устойчивости» Украины после проблем прошлого года. Президент анонсировал глубокие изменения в структуре ВСУ.

Ранее Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки страны. Он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Также президент поручил ему разработать и представить на утверждение обновленную стратегию обороны и развития Украины.