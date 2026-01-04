Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:38

Украинский Генштаб запретил военным критиковать Зеленского

Офицерам ВСУ запретили критиковать в соцсетях кадровую политику Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генштаб ВСУ разослал строгое предупреждение командирам всех уровней с требованием воздержаться от обсуждения кадровых назначений и политических решений президента страны Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua». Ограничения касаются как личных комментариев офицеров, так и официальных страниц органов военного управления в соцсетях.

Военному руководству было настоятельно рекомендовано полностью исключить публичную оценку действий высшей власти страны. До этого Зеленский инициировал масштабную перестройку в госаппарате и силовых структурах, объяснив это необходимостью «повышения устойчивости» Украины после проблем прошлого года. Президент анонсировал глубокие изменения в структуре ВСУ.

Ранее Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки страны. Он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Также президент поручил ему разработать и представить на утверждение обновленную стратегию обороны и развития Украины.

Украина
ВСУ
Владимир Зеленский
назначения
