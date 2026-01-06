Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 05:16

Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании

The Economist: Трамп предложит Гренландии соглашение о свободной ассоциации

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Администрация главы Белого дома Дональда Трампа разрабатывает план по заключению особого соглашения с Гренландией, сообщает The Economist. Цель — усилить влияние США на острове, возможно, обострив его отношения с метрополией.

По данным издания, американские чиновники обсуждают предложение Гренландии договора о свободной ассоциации, аналогичного соглашениям с тихоокеанскими государствами. Это сулит острову финансовую помощь в обмен на передачу Вашингтону вопросов обороны. При этом американские власти сейчас преследуют две цели.

Во-первых, в Вашингтоне хотят усилить разногласия между властями Дании и Гренландии и вызвать рост сепаратистских настроений на острове. Во-вторых, США пытаются заключить сделку с властями Гренландии в обход датского правительства, — говорится в публикации.

Инициатива уже вызвала озабоченность в Европе. Хотя «прямая аннексия» считается маловероятной, США уже пытались вести прямые переговоры с местными властями, но получили отказ. На острове уже существует американская военная база, и ее возможное расширение потребует согласия Дании.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для страны. Кроме того, эта территория позволит установить американское превосходство в Западном полушарии.

Дональд Трамп
Гренландия
Дания
США
