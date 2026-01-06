Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 05:26

Буданова ввели в персональный состав СНБО

Зеленский подписал указ по введению Буданова в состав Совбеза Украины

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно из персонального состава совета был выведен Олег Иващенко.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Кадровое назначение стало частью ранее начатых перестановок в руководящем аппарате.

Буданов был освобожден от должности руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины и назначен главой Офиса президента. Освободившееся место руководителя ГУР Минобороны занял именно Олег Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.

В результате Буданов сохранил свое влияние. При этом он получил место в ключевом координационном органе по вопросам безопасности и обороны страны.

Ранее Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что политика Зеленского будет меняться в сторону усиления терроризма. По его мнению, кадровые перестановки связаны с предстоящими выборами.

Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
СНБО
перестановки
