«НАБУ скучало»: в Киеве с ехидством встретили «блудного» Умерова Депутат Гончаренко: НАБУ скучало по вернувшемуся на Украину Умерову

Национальное антикоррупционное бюро Украины скучало по секретарю СНБО Рустему Умерову, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на прибытие бывшего министра обороны в страну после слухов об отказе возвращаться из заграничной командировки.

Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец-то! Мы скучали. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — тоже, — отметил Гончаренко.

Умеров фигурирует в коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича. На фоне расследования несколько дней назад Умеров сообщил, что отправился в Стамбул, где планировал обсудить возобновление обменного процесса с Россией. В СНБО заявили, что он поехал в США и должен вернуться в четверг, 20 ноября.

Миндичу, который проходит по делу о крупных хищениях в «Энергоатоме», приписывают влияние на решения Умерова. Следователи считают, что он был связан в том числе со сделкой по закупке модульных бронежилетов для армии.

Умеров подтвердил, что несколько раз встречался с Миндичем и обсуждал с ним тему снабжения ВСУ. При этом он подчеркнул, что попытки представить это как давление на Министерство обороны не имеют под собой оснований.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров допускал, что Умеров был напрямую вовлечен в коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича. По мнению политика, секретарь СНБО вполне может оказаться на скамье подсудимых.