Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:11

«НАБУ скучало»: в Киеве с ехидством встретили «блудного» Умерова

Депутат Гончаренко: НАБУ скучало по вернувшемуся на Украину Умерову

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Национальное антикоррупционное бюро Украины скучало по секретарю СНБО Рустему Умерову, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на прибытие бывшего министра обороны в страну после слухов об отказе возвращаться из заграничной командировки.

Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец-то! Мы скучали. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — тоже, — отметил Гончаренко.

Умеров фигурирует в коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича. На фоне расследования несколько дней назад Умеров сообщил, что отправился в Стамбул, где планировал обсудить возобновление обменного процесса с Россией. В СНБО заявили, что он поехал в США и должен вернуться в четверг, 20 ноября.

Миндичу, который проходит по делу о крупных хищениях в «Энергоатоме», приписывают влияние на решения Умерова. Следователи считают, что он был связан в том числе со сделкой по закупке модульных бронежилетов для армии.

Умеров подтвердил, что несколько раз встречался с Миндичем и обсуждал с ним тему снабжения ВСУ. При этом он подчеркнул, что попытки представить это как давление на Министерство обороны не имеют под собой оснований.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров допускал, что Умеров был напрямую вовлечен в коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича. По мнению политика, секретарь СНБО вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Рустем Умеров
Алексей Гончаренко
Верховная рада
СНБО
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией
Названо число жертв наводнений во Вьетнаме
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.