Азаров раскрыл, что ждет Умерова в случае возвращения на Украину Азаров допустил, что вернувшийся на Украину Умеров окажется на скамье подсудимых

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров был напрямую вовлечен в коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича, заявил в беседе с NEWS.ru бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, Умеров вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Я думаю, что это достаточное основание, чтобы, по крайней мере, предъявить Умерову уведомление о подозрении. По уголовному законодательству Украины это означает начало уголовного процесса. В таких случаях в гражданское время назначается арест на два месяца — с возможностью внесения залога или без нее. Если у нас даже митрополитов без особых причин держат за решеткой по два года, то в случае Умерова может быть выбрана очень серьезная мера пресечения, — подчеркнул политик.

Азаров допустил, что вскоре с Украины массово побегут представители ее властной верхушки. Экс-премьер не исключил, что фигурантами уголовного дела могут стать в том числе президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

В материалах НАБУ появится сам Зеленский, так как все расследование под руководством американцев, конечно, нацелено на абсолютно коррумпированное руководство киевского режима. Все идет к их политической смерти, — добавил собеседник.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание, что Умеров, который находится в зарубежной командировке, не спешит возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. По словам нардепа, поездка, которая должна была завершиться 16 ноября, оказалась продлена до 19-го.