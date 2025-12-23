Новый год-2026
Умеров приехал в Киев после длительного отсутствия и встретился с Зеленским

Секретарь СНБО Украины Умеров вернулся в Киев после длительного отсутствия

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров вернулся в Киев после длительного отсутствия и встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил глава государства в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, Умеров доложил ему о нескольких драфтах документов по итогам переговоров в США. Во встрече также принимал участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов, — написал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что речь, в частности, идет о документах по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, Киев также получил условия восстановления и базовой рамки для окончания конфликта.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Рустема Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Политика вызвали в статусе свидетеля.

