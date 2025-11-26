День матери
26 ноября 2025 в 18:26

Умерова допросили по делу Миндича

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило бывшего министра обороны, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник президента Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, сообщает издание «Украинская правда». Уточняется, что политика вызвали в статусе свидетеля.

Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным, — говорится в публикации.

По данным источника, допрос прошел накануне, 25 ноября. При этом сам Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допустил, что Умеров может оказаться в списке обвиняемых НАБУ. Кроме того, к нему может присоединиться глава офиса президента Андрей Ермак. По мнению Килинкарова, перечень фигурантов будет расширен, поскольку многие украинские политики ориентированы на незаконное присвоение денежных средств.

