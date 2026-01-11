Более 40 депутатов Верховной рады оказались под прицелом НАБУ Блогер Шарий: следователи НАБУ подозревают в коррупции треть Верховной рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит беспрецедентное количество подозрений для действующих народных депутатов, сообщил в своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий. По его информации, около 40 парламентариев эти подозрения получат в ближайшее время.

В общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов, — добавил блогер.

Очевидцы сообщают о высокой активности спецслужб непосредственно вблизи здания Верховной рады, что подтверждает серьезность намерений правоохранителей. Фигурантов дела подозревают в получении наличных средств за лоббирование интересов различных бизнес-групп. Масштаб разоблачений может привести к серьезному политическому кризису, так как под подозрением оказалась едва ли не четверть всего состава нынешнего парламента.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины Владимира Зеленского.