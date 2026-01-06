В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество

В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество Протоиерей Потокин посоветовал дарить добрые дела на Рождество

На Рождество Христово и святки лучше всего дарить добрые дела, заявил протоиерей Михаил Потокин. По его словам, которые приводит РИА Новости, можно купить подарок пожилому человеку, помочь детям в зоне спецоперации, сходить на благотворительный концерт. Также Потокин счел посещение рождественского богослужения самым важным на Рождество.

Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества, — отметил он.

Ранее священнослужитель Владислав Береговой заявил, что колядование нельзя назвать грехом, если оно направлено на прославление Рождества Христова и не содержит языческих элементов. По его словам, речь идет о недопущении прославления исключительно материального достатка, с угрозами, упоминанием неких «богов».

Также юрист Александр Музеев сообщил, что в преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний. Злоумышленники обещают избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу.