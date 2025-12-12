HR-эксперт ответила, повлияет ли плохой аттестат на трудоустройство

Мир профессий перестает быть консервативно-дипломным — практические навыки для работодателя будут важнее оценок в аттестате, рассказала «Финансам Mail» генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева. По ее словам, школьные оценки не отражают уровень интеллекта.

И не путайте школьные оценки с отсутствием способностей. Тройки не говорят о низком интеллекте. Плохие оценки — это признак стресса, скучных предметов и проблем с организацией. Намного важнее в таком случае сделать упор на развитие мягких навыков, а не на заучивание теорем, — рассказала Агаева.

По мнению HR-эксперта, главное на рынке труда не соответствовать требованиям, а стремиться к росту и обладать энергией. Она отметила, что тройки в аттестате — не ярлык, а показатель несовпадения ребенка с конкретной системой.

