Голикова призвала освободить женщин от выбора между работой и семьей Голикова: женщины составляют почти половину рабочей силы в России

Почти половину рабочей силы в России составляют женщины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. По ее словам, которые приводит аппарат вице-премьера, важно, чтобы для них не стояло выбора между профессиональной реализацией и созданием семьи.

Женщины составляют почти половину — 49% — рабочей силы в стране. Важно, чтобы женщина не стояла перед выбором — работа или семья, — сказала она.

На совещании также обсуждались меры по повышению медицинской грамотности женщин и улучшению системы здравоохранения для них. Голикова отметила, что в регионах внедряются новые подходы в женских консультациях, расширяется охват диспансеризацией, что способствует ранней диагностике заболеваний.

Отдельно вице-премьер указала на роль бизнеса в поддержке семей. По ее словам, крупные компании часто предоставляют дополнительные выплаты к декретным пособиям, субсидии на детский отдых, помощь многодетным и жилищные программы.

Ранее Голикова заявила, что россиян старшего возраста в ближайшие 15 лет станет примерно на 9 млн больше. По ее словам, к 2030 году планируется, что в программы активного долголетия будет вовлечено 42% граждан старшего поколения.