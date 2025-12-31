Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:54

Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой

Шеф-повар Савельев: овощи для селедки под шубой лучше запекать в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Свеклу, морковь и картофель для селедки под шубой лучше запекать в духовке, а не варить, рассказал aif.ru шеф-повар Роман Савельев. По его словам, для приготовления соуса понадобятся майонез, сливочный сыр и чеснок.

Берем коренья — свекла, морковь, картофель. Моем, но не чистим. Маринуем с использованием соли, перца, растительного масла. И отправляем запекаться в фольге при температуре 180 градусов на 20 минут, — заявил собеседник.

Параллельно отваривают яйца, после чего белки и желтки отделяют друг от друга и по отдельности натирают на мелкой терке. Сельдь, по словам Савельева, режут небольшими кубиками. Соус готовят из майонеза и сливочного сыра с добавлением небольшого количества чеснока.

Готовые овощи вынимают из духовки, измельчают и приступают к сборке блюда, выкладывая ингредиенты по слоям. По словам шеф-повара, сначала кладут картофель с соусом, затем добавляют сельдь, после нее — морковь с заправкой, яичные белки и свеклу. В финале блюдо посыпают натертыми яичными желтками.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для приготовления новогодних салатов и одного горячего блюда за последний год подорожал на 6%. При этом в 2024-м рост цен на этот набор составил 12%. В то же время заметнее всего, по данным аналитиков, за год подорожали шпроты — на 26%.

Читайте также
Оливье, каким вы его еще не пробовали: 10 рецептов на любой вкус
Семья и жизнь
Оливье, каким вы его еще не пробовали: 10 рецептов на любой вкус
Отпустим заезженный оливье и приготовим салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год
Общество
Отпустим заезженный оливье и приготовим салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год
Простой порционный салат в стаканчиках: готовим «Вива туна» — быстрый, сытный и невероятно вкусный
Общество
Простой порционный салат в стаканчиках: готовим «Вива туна» — быстрый, сытный и невероятно вкусный
Съедят до боя курантов, приготовите за 5 минут: салат из колбасного сыра — хит всех застолий
Общество
Съедят до боя курантов, приготовите за 5 минут: салат из колбасного сыра — хит всех застолий
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Общество
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
оливье
салаты
рецепты
селедка под шубой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.