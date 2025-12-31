Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой Шеф-повар Савельев: овощи для селедки под шубой лучше запекать в духовке

Свеклу, морковь и картофель для селедки под шубой лучше запекать в духовке, а не варить, рассказал aif.ru шеф-повар Роман Савельев. По его словам, для приготовления соуса понадобятся майонез, сливочный сыр и чеснок.

Берем коренья — свекла, морковь, картофель. Моем, но не чистим. Маринуем с использованием соли, перца, растительного масла. И отправляем запекаться в фольге при температуре 180 градусов на 20 минут, — заявил собеседник.

Параллельно отваривают яйца, после чего белки и желтки отделяют друг от друга и по отдельности натирают на мелкой терке. Сельдь, по словам Савельева, режут небольшими кубиками. Соус готовят из майонеза и сливочного сыра с добавлением небольшого количества чеснока.

Готовые овощи вынимают из духовки, измельчают и приступают к сборке блюда, выкладывая ингредиенты по слоям. По словам шеф-повара, сначала кладут картофель с соусом, затем добавляют сельдь, после нее — морковь с заправкой, яичные белки и свеклу. В финале блюдо посыпают натертыми яичными желтками.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для приготовления новогодних салатов и одного горячего блюда за последний год подорожал на 6%. При этом в 2024-м рост цен на этот набор составил 12%. В то же время заметнее всего, по данным аналитиков, за год подорожали шпроты — на 26%.