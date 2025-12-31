Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США

Вооруженные силы Украины продолжат попытки ударов по гражданским объектам РФ, несмотря на критику американских властей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, который назвал атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина безрассудным поступком на фоне переговоров. Собеседник отметил, что действующий украинский президент Владимир Зеленский в первую очередь учитывает позицию европейских политиков, которые выступают за продолжение конфликта.

Мэттью Уитакер выражает мнение, может быть, и президента США [Дональда Трампа], потому что он тоже осудил этот удар лично. Но это особо не повлияло. Он позавчера осудил эту историю. А сегодня уже у нас прилетело в районе сотни дронов, ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Это не особо повлияет на Зеленского. Он находится под влиянием ЕС и больше ориентируется на них, понимая, что ЕС за продолжение конфликта. Это означает для Зеленского продолжение его жизни — не просто политической жизни, а именно жизни. Он борется не за Украину, а за свою шкуру сейчас. Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на Зеленского, ― объяснил Колесник.

Депутат также подчеркнул, что все чаще звучащие заявления о мире как в США, так и в Евросоюзе ― это хороший знак. При этом парламентарий добавил, что Зеленский не воспринимает какую-либо критику в свой адрес и понимает только силовые методы.

Но все-таки это движение в сторону мира со стороны США. Как сказал президент, кое-кто из умных людей Европы уже говорит о мире, и эти голоса слышны все громче и громче. О нормальном мире, а не о том, что предлагает Зеленский. Это уже положительный факт. Но когда один человек, тем более не являющийся президентом, что-то сказал, Зеленский может кивнуть и сказать: «Конечно, мы что-нибудь сделаем», или соврет: «Это не мы, это вообще откуда-то прилетело», как он делал после атаки на резиденцию нашего президента. Он испугался и понимает только язык силы, язык политиков среднего пошиба его не интересует вообще. Я думаю, раз он понимает только язык силы, то на этом языке с ним надо разговаривать, ― резюмировал Колесник.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для удара ВСУ задействовали 91 БПЛА, все они были уничтожены.