Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:28

В Госдуме заявили о стягивании войск Украины к российской границе

Депутат Колесник: Киев стягивал войска к границам России во время перемирия

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные продолжают стягивать силы к российской границе, пытаясь организовать прорыв, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российские войска готовы уничтожить наступающие подразделения.

Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям, — сказал парламентарий.

Колесник добавил, что к этим попыткам войска РФ относятся «максимально серьезно». По его мнению, российские военные отвлекают противника от попыток прорваться, нанося удары по энергетическим объектам.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.

До этого сообщалось, что США и европейские страны разработали план военного ответа на возможное нарушение перемирия на Украине. Согласно этому плану, западные страны готовы отправить свои вооруженные силы в страну в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

атаки ВСУ
ВСУ
Россия
Госдума
перемирия
СВО
Андрей Колесник
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.