В Госдуме заявили о стягивании войск Украины к российской границе Депутат Колесник: Киев стягивал войска к границам России во время перемирия

Украинские военные продолжают стягивать силы к российской границе, пытаясь организовать прорыв, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российские войска готовы уничтожить наступающие подразделения.

Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям, — сказал парламентарий.

Колесник добавил, что к этим попыткам войска РФ относятся «максимально серьезно». По его мнению, российские военные отвлекают противника от попыток прорваться, нанося удары по энергетическим объектам.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.

До этого сообщалось, что США и европейские страны разработали план военного ответа на возможное нарушение перемирия на Украине. Согласно этому плану, западные страны готовы отправить свои вооруженные силы в страну в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.