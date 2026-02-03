Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:56

Политолог объяснил план Запада о военном ответе при нарушении перемирия

Политолог Безпалько: Запад хочет навязать РФ перемирие ради передышки для ВСУ

Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.

Видимо, России хотят навязать какое-то перемирие в одностороннем порядке, потому что это именно то, чего ждет Зеленский. Он хочет не мирного урегулирования, не компромиссных договоренностей стратегического характера, а прекращения огня для того, чтобы получить передышку, особенно в зимний период во время ударов по энергетике. На Москву загодя превентивно оказывают давление еще до переговоров, которые перенесли. То есть, дескать, если РФ не согласится на перемирие, которое ей будут предлагать, то это сочтут за нарушение, — пояснил Безпалько.

Он подчеркнул, что роль Евросоюза в данном контексте ограничивается лишь вспомогательной функцией, так как он не обладает полной самостоятельностью в мирных переговорах. Кроме того, по словам политолога, если ЕС вдруг решится на агрессивные действия против России, это будет не просто повод для развязывания войны, а фактически ее начало.

Готов ли Евросоюз начинать войну с Россией? Я убежден, что нет. Американцы тоже вряд ли к этому готовы, поэтому [заявление о военном ответе на нарушение перемирия] звучит скорее как популистская речь. Может быть, она призвана воодушевить или убедить избирателей в ЕС или в США, особенно на фоне сложностей, вызванных беспорядками в Миннеаполисе, заявлением Илона Маска (предприниматель. — NEWS.ru) о том, что США находится на пороге гражданской войны, и файлами [Джеффри] Эпштейна (финансист. — NEWS.ru), — заключил Безпалько.

Ранее сообщалось, что США и европейские страны разработали план военного ответа на возможное нарушение перемирия на Украине. Согласно этому плану, западные страны готовы отправить свои вооруженные силы в страну в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
