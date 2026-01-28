В ГД ответили, может ли конфликт на Украине закончиться до ноября 2027 года

Конфликт России и Украины может завершиться к ноябрю 2027 года, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, для достижения мира необходима политическая воля обеих сторон, которая в настоящее время отсутствует у Киева.

Конфликт на Украине вполне мог бы завершиться и завтра, если бы Украина, а также некоторые западные страны, в основном Великобритания, Германия и Франция, этому не препятствовали. Может ли он завершиться к ноябрю 2027 года? Все может быть, но для этого нужна воля обеих сторон. Пока со стороны Украины ее не наблюдается. Для Киева это будет означать крах всего, во всяком случае, нынешнего режима, — пояснил Колесник.

Он добавил, что перспективы могут измениться в случае проведения на Украине президентских выборов или смены политического курса в ключевых странах Европейского союза. Кроме того, по словам депутата, многие граждане ЕС хотят приехать в РФ для ведения бизнеса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал прогноз относительно сроков завершения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия прекратятся к 1 ноября 2027 года, после чего последует стремительное восстановление деловых связей с Россией. Он также раскритиковал механизмы принятия решений в ЕС.