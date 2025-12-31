Стало известно, кого могут вызвать на работу в новогодние праздники В праздники на смену могут вызвать сотрудников, которые выполняют срочные работы

Работодатели могут привлекать к труду в праздничные дни, включая Новый год, сотрудников, занимающихся обслуживанием населения или выполняющих срочные ремонтные и другие неотложные задачи, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Работник может быть привлечен к работе в выходные и праздничные дни только с его письменного согласия, как это предусмотрено статьей 113 ТК РФ, передает ТАСС.

Действующее законодательство разрешает лишать праздников только тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, обслуживает население или выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, — отметил Машаров.

Он также отметил, что организация не может функционировать без срочного вмешательства сотрудников в некоторых случаях. Это касается ситуаций, когда есть угроза для общества, таких как катастрофы, аварии или стихийные бедствия.

Новогодние каникулы в России продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Официально праздничными считаются дни с 1 по 8 января, но дни, которые изначально приходились на 3 и 5 января, были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно. Первым рабочим днем 2026 года станет 12 января, который выпадает на понедельник.