31 декабря 2025 в 11:28

Россиянам перечислили противопоказания для шампанского

Диетолог Лебедева: шампанское противопоказано при гастрите и болезнях сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шампанское противопоказано при язве, гастрите, повышенной кислотности желудка и заболеваниях сердечно-сосудистой системы, рассказала в разговоре с RT диетолог Анастасия Лебедева. Она также добавила, что холодные напитки и теплая праздничная еда увеличивают нагрузку на сердце и пищеварительный тракт.

Дело в том, что игристые напитки способны раздражать слизистую оболочку, усиливать изжогу и болевые ощущения. Кроме того, по словам диетолога, шампанское не рекомендуется при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы: сочетание алкоголя и углекислого газа увеличивает нагрузку на эти органы и может привести к обострению.

Употребление шампанского в холодное время года может вызвать резкие скачки давления, тахикардию и усиление сердечной нагрузки, особенно если напиток употребляется быстро или натощак. Лицам с нарушениями свертываемости крови или предрасположенностью к тромбозам также рекомендуется ограничить количество игристого вина, — добавила она.

Ранее терапевт и сомнолог Дарья Лебедева заявила, что качество сна улучшают кефир и нежирная рыба по вечерам. По ее словам, кисломолочные продукты содержат полезные микроорганизмы и микроэлементы, способствующие расслаблению организма. Она отметила, что важную роль играет состояние кишечника, напрямую влияющее на механизмы сна через особую «ось связи» с мозгом.

