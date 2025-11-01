Диетолог призвал есть рябину с осторожностью Диетолог Бобровский: ягоды рябины могут вызвать язву

Употребление большого количества рябины может привести к проблемам со здоровьем, рассказал «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Он отметил, что ягода противопоказана людям с повышенной кислотностью желудка.

Это вызывает язвенную болезнь, гипотонию, низкое артериальное давление. Также иногда у людей имеется индивидуальная непереносимость или аллергия, — рассказал Бобровский.

Диетолог посоветовал тем, кто никогда раньше не ел рябину, начать с небольших порций — около 30–50 граммов в день. Он посоветовал даже тем, кто не имеет противопоказаний, соблюдать осторожность.

Ранее Бобровский рассказал, что ягоды рябины можно употреблять в пищу только после первых заморозков. Он отметил, что это полноценный продукт, который принесет пользу организму.