31 декабря 2025 в 11:26

Москву заметет снегом к Новому году

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и гололедице 31 декабря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В среду, 31 декабря, в столичном регионе ожидается умеренный снегопад, пик которого придется на период с 12:00 до 15:00 мск, рассказали ТАСС в Гидрометцентре. За день выпадет до 2 мм осадков. Дневная температура в Москве зафиксируется на отметке −6−8 °C при северном ветре со скоростью до 8 м/с, что приведет к образованию гололедицы на дорогах.

К вечеру интенсивность осадков заметно снизится, начнется резкое понижение температурных показателей. В праздничную ночь столбики термометров в Москве опустятся до −13 °C, а в Московской области местами ударят морозы до −17 °C. Синоптики прогнозируют лишь слабый снег (прирост менее 1 см), который не создаст серьезных помех для праздничных мероприятий на открытом воздухе.

Прошедшая ночь уже отметилась первыми серьезными холодами: в районе Каширы температура опускалась до −9 °C. Специалисты предупреждают, что наступающая новогодняя ночь станет самой холодной за последнюю неделю декабря.

Ранее стало известно, что Якутск станет «полюсом холода» в праздничную ночь с морозом до −42 °C. Полной противоположностью ему станет Сочи, где ожидается самая теплая новогодняя погода в стране: около +3 °C.

