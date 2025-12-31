Клюква, темный шоколад и творожный ганаш — собираю торт «Рубиновая ночь». Изысканный контраст кислинки и сладости

Этот торт — как праздничный фейерверк во вкусе: яркая, терпкая клюква взрывается сочной кислинкой, которая идеально оттеняется глубокой горьковатой сладостью темного шоколада и нежнейшей бархатистой текстурой творожного ганаша. Его темно-рубиновые оттенки и глянцевый блеск делают десерт завораживающе красивым, настоящим украшением новогодней ночи.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 30 г какао; для клюквенного слоя — 300 г свежей или замороженной клюквы, 100 г сахара, 2 ст. л. крахмала; для ганаша — 200 г темного шоколада, 200 мл сливок, 400 г творога, 50 г сахарной пудры. Приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте просеянные муку и какао. Выпекайте в форме 20 см при 180°C 25 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Клюкву с сахаром проварите 10 минут, добавьте разведенный в воде крахмал, доведите до загустения и остудите. Для ганаша нагрейте сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять и перемешайте до гладкости. Вмешайте в половину ганаша творог, протертый с сахарной пудрой. Соберите торт: нижний корж, клюквенный слой, творожный ганаш, второй корж. Покройте торт оставшимся чистым шоколадным ганашем. Украсьте целыми ягодами клюквы и золотистой посыпкой. Дайте настояться в холодильнике 6–8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.