Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы

Как правило, новогодняя ночь для сотрудников правоохранительных органов — время повышенной нагрузки. Некоторые россияне попадают в травмпункты или отделения полиции из-за слишком бурного празднования. Можно ли в новогоднюю ночь громко слушать музыку, пить алкоголь на улице, шуметь во дворе и гулять с детьми до утра — в материале NEWS.ru.

Какие нарушения чаще всего происходят в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь патрули несут службу в усиленном режиме, сообщил NEWS.ru глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

«Обычно все обращения в правоохранительные органы связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В основном они касаются драк или неправильного использования фейерверков», — отметил он.

Иногда бурные празднования заканчиваются порчей чужого имущества — одежды или автомобиля. По словам Пашкина, после торжеств, 1 и 2 января, россияне не так часто обращаются в полицию. Жалобы начинают поступать после 3-го числа.

Можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь — обычный день, когда большинство ограничений и правил продолжают работать, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. По его словам, в это время, как и в другие дни, в России действует закон о тишине. При этом запрет на шум регламентируется региональным законодательством.

«К примеру, в некоторых областях в новогоднюю ночь предусмотрены временные послабления: разрешается шуметь до 03:00, но это правило не универсальное», — пояснил Григорьев.

Например, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», запрещающий шуметь с 23:00 до 7:00. За его нарушение в новогоднюю ночь можно получить штраф до 2 тыс. рублей. В то же время в Новосибирской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов можно шуметь до 04:00.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Запуск фейерверков во дворах домов нарушает правила пожарной безопасности, подчеркнул Григорьев. Пиротехника должна использоваться только на специально отведенных, согласованных с местными властями площадках и с сохранением дистанции от зданий.

«За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность, включая штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В более серьезных случаях возможна уголовная ответственность», — предупредил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

По его словам, можно получить информацию о расположении площадок, разрешенных для запуска фейерверков, на сайтах органов местного самоуправления.

Можно ли пить алкоголь на улице в новогоднюю ночь

В России нельзя распивать алкогольные напитки в общественных местах — на улицах, во дворах, подъездах, парках, а также на площадях. Этот запрет установлен федеральным законодательством и не отменяется в новогоднюю ночь, сообщил NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша.

При этом можно употреблять алкоголь без ограничений в ресторанах, барах и кафе, уточнил он. Такое же правило относится к традиционному для Нового года напитку — шампанскому. По словам юриста, его даже нельзя открывать во дворе или подъезде — это может расцениваться как административное правонарушение.

«Красная площадь — общественное место, где запрещено распивать спиртные напитки, но в новогоднюю ночь она будет закрыта. При этом детское безалкогольное шампанское пить никто не запретит», — сказал юрист.

Лунев добавил, что распитие алкогольных напитков в общественных местах регулируется кодексом об административных нарушениях. Штраф составляет от 500 до 1000 рублей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Можно ли детям гулять до утра в новогоднюю ночь

В соответствии с российским законодательством, детям нельзя одним гулять до утра в новогоднюю ночь. Кваша заметил, что в регионах действует комендантский час. Дети в возрасте до 16 лет могут находиться на улице без сопровождения взрослых до 22:00, с 16 до 18 лет — до 23:00.

«Нахождение несовершеннолетних на улице в новогоднюю ночь возможно только с родителями, официальными опекунами или усыновителями. Что касается бабушек, дедушек и других родственников, то по закону они не могут выступать в их роли», — отметил Кваша.

По словам Лунева, за первое нарушение комендантского часа родителей могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может возрасти до 5000 рублей.

«В отдельных случаях возможно даже задержание родителей на срок до пяти суток. Кроме того, семью могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и подвергнуть проверкам со стороны органов опеки. В крайнем случае это грозит тем, что взрослых лишат родительских прав», — предупредил Лунев.

