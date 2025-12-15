Без шампанского и оливье: кто из звезд не будет отмечать Новый год

Актер Иван Охлобыстин заявил, что они с супругой встретят Новый год в церкви. Кто еще из российских артистов не будет устраивать традиционных застолий 31 декабря, в чем причина?

Как будет отмечать новый год Охлобыстин

Иван Охлобыстин раскрыл необычную семейную традицию: каждый год 31 декабря они с женой ходят на причастие в церковь. Ночная служба, как рассказал актер, начинается поздно вечером и заканчивается под утро. После они с супругой возвращаются домой за праздничный стол.

«Вот вроде как входим в Новый год полны мистической силы», — поделился Охлобыстин.

При этом православные христиане в новогоднюю ночь соблюдают Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), воздерживаясь от алкоголя и увеселительных мероприятий. Многие верующие накрывают постный новогодний стол: без мяса, яиц и алкоголя.

Почему не пьют Самбурская и Валерия

Не выпьет шампанского в новогоднюю ночь и актриса Настасья Самбурская. Четыре года назад звезда «Универа» приняла пожизненную аскезу, навсегда отказавшись от спиртного. Она также не ест мучное, сладкое и следит фигурой.

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигареты на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества», — призналась Самбурская в разговоре с KP.RU.

Давно не употребляет алкоголь и народная артистка РФ Валерия. По словам певицы, ей не нравится его вкус и эффект, а отказ помогает «достигать целей и чувствовать связь с Всевышним».

Настасья Самбурская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Категорически отказалась употреблять алкоголь и телеведущая Лера Кудрявцева. На программе «Звезды сошлись» она призналась, что не пьет уже более 30 лет. Такое обещание она дала себе однажды утром, проснувшись после бурной вечеринки.

«Были моменты, когда я выпивала, а наутро умирала», — поделилась она.

Кто из звезд будет работать 31 декабря

Не удастся посидеть за праздничным столом и многим артистам, которые будут выступать 31 декабря. Среди них — заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, у которой в новогоднюю ночь запланировано четыре концерта, а также народный артист РФ Григорий Лепс, заслуженная артистка РФ Анжелика Варум, певцы Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, Полина Гагарина, Натали, Алексей Глызин, Ани Лорак, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Все они выступят в престижных клубах и ресторанах страны.

Будут работать 31 декабря и Михаил Шуфутинский, Анна Asti, Катя Лель, Ирина Дубцова, Татьяна Овсиенко, Слава, группы «Бурановские бабушки» и «Моральный кодекс».

Кто еще не будет отмечать Новый год

Не будут отмечать традиционный Новый год и уехавшие в Израиль артисты: актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Еврейский Новый год (Рош ха-Шана) наступит 12 сентября 2026 года. По еврейскому календарю в этот день начнется 5787 год от Сотворения мира.

Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не получится полноценно повеселиться в новогоднюю ночь и звездным мамам, которые еще кормят детей грудью. Среди них актриса Агата Муцениеце, блогеры Ида Галич и Регина Тодоренко. А ​​телеведущая Регина Дубовицкая 31 декабря скромно и тихо отметит свое 82-летие. Она давно не появляется на публике из-за плохого самочувствия и даже не смогла принять участие в съемках новогоднего «Аншлага».

