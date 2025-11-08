Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025

Валерия не вошла в число номинантов на Grammy

Певица Валерия (настоящее имя — Валерия Перфилова) не попала в число номинантов престижной музыкальной премии Grammy, следует из объявления Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Во всех основных категориях лидируют Кендрик Ламар, Леди Гага, Бэд Банни (Bad Bunny), Сабрина Карпентер и Леон Томас Лэнд.

Ламар взял девять номинаций, которые Академия звукозаписи объявила в пятницу, 7 ноября. Леди Гага с семью номинациями побила свой предыдущий рекорд в шесть номинаций, который она получила в 2010 году.

Как сообщалось, Валерия стала первой исполнительницей из России, которая претендовала на самую престижную мировую музыкальную награду. Она прошла отборочный этап с песней «Исцелю» и претендовала на участие в номинации «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

Позже Валерия сообщила, что сохраняет трезвый взгляд на шансы одержать победу на престижной премии Grammy. Она считает, что нынешняя политическая обстановка и русскоязычный текст песни могут стать серьезными препятствиями на пути к награде.

