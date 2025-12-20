Новый год-2026
20 декабря 2025 в 13:29

Названы музыканты, которые получат Grammy за вклад в музыку

Шер и Уитни Хьюстон получат Grammy за вклад в музыку

Шер Шер Фото: Felix Harhager/dpa/Global Look Press
Американские певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также рок-музыкант Пол Саймон станут лауреатами специальной премии Grammy за жизненные достижения, объявила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США. Вместе с ними высшую награду академии получат гитарист Карлос Сантана, вокалистка Чака Хан и нигерийский мультиинструменталист Фела Кути. Премии Хьюстон и Кути будут вручены посмертно.

В академии подчеркнули, что все музыканты десятилетиями создавали произведения, ставшие всемирно значимым культурным наследием. Ярким примером названа песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You, которая остается самым продаваемым синглом с женским вокалом в истории.

Награда за жизненные достижения вручается артистам, оказавшим исключительное влияние на музыкальную индустрию. Торжественная церемония намечена на 31 января 2026 года, за сутки до основной трансляции Grammy.

Ранее стало известно, что певица Валерия (настоящее имя — Валерия Перфилова) не попала в число номинантов Grammy. Во всех основных категориях лидируют Кендрик Ламар, Леди Гага, Бэд Банни (Bad Bunny), Сабрина Карпентер и Леон Томас Лэнд.

