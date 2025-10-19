Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 00:03

Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy

Валерия призналась, что не питает иллюзий насчет своей победы в Grammy

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Валерия (настоящее имя — Валерия Перфилова) сообщила, что сохраняет трезвый взгляд на шансы одержать победу на престижной премии Grammy, передает РИА Новости. Она считает, что нынешняя политическая обстановка и русскоязычный текст песни могут стать серьезными препятствиями на пути к награде.

При этом Валерия подчеркнула, что изначально работала над песней без какой-либо цели покорить американскую премию. Продюсер Энди отправил трек на конкурс в числе других своих работ, что и привело к неожиданному успеху.

Никаких иллюзий: песня на русском языке, в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но будем надеяться. <…> Так что посмотрим, может, какую-то из номинаций взять и получится, — сказала исполнительница журналистам.

Ранее сообщалось, что песня российской исполнительницы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». По ее словам, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Певица добавила, что не знает, удостаивались ли раньше песни на русском языке такой премии.

