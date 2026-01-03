Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 19:15

Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка

Лиана Шульгина поделилась своими фотографиями в подарочной обертке

Лиана Шульгина
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новогоднюю фотосессию, где предстала обнаженной, прикрывшись лишь прозрачной подарочной упаковкой с красной лентой. Снимки появились после Нового года и сразу привлекли внимание подписчиков.

Образ «подарка» дополнили длинные волосы и бордовый бант, а также роскошное колье и яркий макияж с акцентом на алые губы. Поклонники высоко оценили стиль фотосессии, отметив, что она сохраняет баланс между эстетикой и провокацией. Однако критики, напротив, были недовольны смелым выбором Лианы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась своей фотографией в русской бане. Артистка прикрыла свое обнаженное тело только березовыми вениками. Она также сопроводила снимок комментарием о любви к банному искусству с детства.

До этого певица Ханна поделилась фотографиями из совместного отпуска в Париже со своим мужем продюсером Павлом Курьяновым. Она отметила, что путешествия укрепляют отношения и приносят счастье.

фотосессии
Новый год
Валерия
Лиана Шульгина
