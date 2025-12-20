Новый год-2026
20 декабря 2025 в 16:58

Ханна поделилась романтичным кадром из отпуска с мужем в Париже

Певица Ханна Певица Ханна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографиями из отпуска в Париже. Францию она посетила вместе с мужем — продюсером Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов), признавшись, что путешествия умеют разнообразить и укрепить отношения.

С любимым Пашу рядом — самое большое счастье, — написала Ханна.

Ранее звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс опубликовала кадры со своего отдыха в Италии, где она в обнаженном виде. Пост актриса подписала философской фразой о лете. Отпуск знаменитость провела в кругу друзей.

До этого экс-жена шоумена Дмитрия Диброва модель Полина Диброва продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике. Бизнесвумен устроила дефиле в бутике, выбирая пляжную одежду для предстоящей поездки, и поделилась кадрами в своих социальных сетях.

Кроме того, российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимком в черном бикини. На фотографии она лежит на пирсе, при этом на модели бикини, которое включает в себя бюстгальтер с глубоким вырезом и плавки со средней посадкой. Также на снимке 39-летняя Шейк закрыла лицо белой шляпой с широкими полями.

