12 декабря 2025 в 12:46

Волочкова поделилась пикантным снимком с вениками

Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новым снимком в русской бане. Артистка прикрыла свое обнаженное тело только березовыми вениками. Кто стал автором видео — неизвестно.

Любимая домашняя русская баня авторская. Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил. Прекрасное восстановление сил, — сказано под снимком звезды.

До этого Волочкова заявила, что не будет прибегать к косметологическим процедурам, чтобы скрыть старение. Знаменитость поддержала аналогичную позицию актрисы Памелы Андерсон. По признанию Волочковой, она хочет сохранить свою естественную красоту. Знаменитость отметила, что она не понимает тренд на уколы красоты среди молодежи.

Ранее балерина опровергла слухи о разводе своей дочери Ариадны. Артистка заявила, что все это фейк. Волочкова не понимает, откуда представители СМИ берут информацию о личной жизни публичных людей, и считает, что все информационные поводы созданы лишь для того, чтобы пиариться на ее имени.

