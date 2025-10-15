Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:14

Песню известной российской певицы номинировали на «Грэмми»

Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии «Грэмми»

Валерия Валерия Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Песня российской певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми», сообщается на сайте исполнительницы. По ее словам, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

Моя песня «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии «Грэмми», — написала Валерия.

Певица добавила, что не знает, удостаивались ли раньше песни на русском языке такой премии. Валерия выразила благодарность команде, которая участвовала в создании композиции, в том числе своему сыну Артемию, саунд-продюсеру и аранжировщику Andy Platon.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о недавней попытке мошенников обмануть его и его супругу Валерию. Злоумышленники использовали технологию «липсинк» в видеозвонке.

Голос собеседника был настолько реалистичен, что продюсер сначала подумал, что звонит его друг. Ситуация прояснилась, когда выяснилось, что аккаунт друга был взломан. До этого СМИ сообщили, что Пригожина и Валерию обманул турецкий таксист на $12 тыс. (1 млн рублей).

Россия
Валерия
песни
премии
Грэмми
