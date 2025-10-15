Песню известной российской певицы номинировали на «Грэмми»

Песня российской певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми», сообщается на сайте исполнительницы. По ее словам, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

Моя песня «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии «Грэмми», — написала Валерия.

Певица добавила, что не знает, удостаивались ли раньше песни на русском языке такой премии. Валерия выразила благодарность команде, которая участвовала в создании композиции, в том числе своему сыну Артемию, саунд-продюсеру и аранжировщику Andy Platon.

