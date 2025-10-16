Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»

Отбор песни певицы Валерии в список номинантов на премию «Грэмми» является очень важным, заявил ее коллега по цеху Дмитрий Маликов на пресс-конференции в честь 30-летия «Русского радио». Артист отметил, что номинация на награду — это пять композиций. Маликов пожелал Валерии попасть именно в этот список.

Попадание в номинацию «Грэмми» это очень важно. Номинация «Грэмми» — это пять песен, когда выходят и тебе говорят: в этом году в эту номинацию попали пять артистов. Давайте пожелаем Валерии, чтобы она попала в эту именно номинацию. Это важно, потому что это мировое признание, — подчеркнул певец.

Гендиректор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская отметила, что в РФ рады любым достижениям своих артистов. Однако премия «Золотой граммофон», по ее мнению, является самой высокой наградой.

Тут я не спорю и не противоречу словам Дмитрия, но наша страна — это 140 млн (человек. — NEWS.ru), плюс-минус. Основная часть граждан находится, к счастью, в пределах территории нашей страны. Поэтому для нас та премия, которая 30 лет существует, признает, номинирует и награждает артистов на русском языке — самая главная награда, — высказалась Маляревская.

Ранее стало известно, что песня «Исцелю» прошла отборочный тур музыкальной премии «Грэмми». Валерия сообщила, что дальнейшую судьбу композиции определят эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.