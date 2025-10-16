Лолита откровенно высказалась о номинации Валерии на «Грэмми» Певица Лолита призналась, что испытывает гордость за свою коллегу Валерию

Певица Лолита Милявская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призналась, что очень гордится своей коллегой Валерией. Так она отреагировала на то, что исполнительница стала номинантом американской музыкальной премии «Грэмми».

Могу сказать, что ничего, кроме чувства гордости, у меня не возникло, ни одной эмоции больше. Вообще попасть в список номинантов — уже очень круто, а получить или нет — дело десятое. Понятно, что это мировой тренд, но, вероятно, есть номинации для иностранцев, — высказалась Милявская.

По ее мнению, «Грэмми» — очень престижная премия. Певица добавила, что Валерия «давно достойна громких наград».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал большим счастьем номинацию его супруги Валерии на премию «Грэмми» за композицию «Исцелю». По его признанию, это стало «шансом и окном возможностей».