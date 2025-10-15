Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:08

«Огромная радость»: Пригожин о номинации песни Валерии на «Грэмми»

Продюсер Пригожин: на «Гэмми» номинирована песня из любимого альбома Валерии

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На музыкальную премию «Гэмми» была номинирована песня из любимого альбома певицы Валерии, рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин. По его словам, для исполнительницы это событие стало приятной неожиданностью.

Конечно же, мы ни на что не надеемся и ни на что не рассчитываем, но для нас это была приятная неожиданность. Этот альбом один из наших любимейших, и это последний альбом Валерии, на который мы сделали ставку. Благодаря международной творческой группе во главе с нашим сыном, при участии продюсера Andy Platon песня «Исцелю» на качественном уровне оказаться в этом лонглисте. Мы об этом даже не мечтали, честно вам скажу, — отметил Пригожин.

Пока сложно делать прогнозы, удастся ли Валерии с данной композицией выиграть премию, добавил продюсер. Но сама номинация русскоязычной песни — уже большое счастье.

Выиграем ли мы, победим или нет, мне трудно сказать. Но все-таки песня на русском языке, сделана она супер качественно, и сама номинация — это большое счастье. Да, можно было бы, например, на английском языке песню выпустить, что-то еще пытаться сделать. Но то, что она на русском, и то, что у нас появился хоть какой-то шанс и окно возможностей, это вызывает огромную радость человеческую, — заключил он.

Ранее Валерия рассказала, что номинация песни «Исцелю» на «Грэмми» является для нее крупным событием в жизни. Она уточнила, что многие музыканты специально создают песни по определенным критериям ради получения премии, однако сама исполнительница о таком не задумывалась.

песни
Грэмми
Валерия
Иосиф Пригожин
премии
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.