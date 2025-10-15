«Огромная радость»: Пригожин о номинации песни Валерии на «Грэмми»

На музыкальную премию «Гэмми» была номинирована песня из любимого альбома певицы Валерии, рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин. По его словам, для исполнительницы это событие стало приятной неожиданностью.

Конечно же, мы ни на что не надеемся и ни на что не рассчитываем, но для нас это была приятная неожиданность. Этот альбом один из наших любимейших, и это последний альбом Валерии, на который мы сделали ставку. Благодаря международной творческой группе во главе с нашим сыном, при участии продюсера Andy Platon песня «Исцелю» на качественном уровне оказаться в этом лонглисте. Мы об этом даже не мечтали, честно вам скажу, — отметил Пригожин.

Пока сложно делать прогнозы, удастся ли Валерии с данной композицией выиграть премию, добавил продюсер. Но сама номинация русскоязычной песни — уже большое счастье.

Выиграем ли мы, победим или нет, мне трудно сказать. Но все-таки песня на русском языке, сделана она супер качественно, и сама номинация — это большое счастье. Да, можно было бы, например, на английском языке песню выпустить, что-то еще пытаться сделать. Но то, что она на русском, и то, что у нас появился хоть какой-то шанс и окно возможностей, это вызывает огромную радость человеческую, — заключил он.

Ранее Валерия рассказала, что номинация песни «Исцелю» на «Грэмми» является для нее крупным событием в жизни. Она уточнила, что многие музыканты специально создают песни по определенным критериям ради получения премии, однако сама исполнительница о таком не задумывалась.