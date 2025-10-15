Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:40

«Это шок»: певица Валерия о номинации ее песни «Исцелю» на премию «Грэмми»

Певица Валерия назвала номинацию своей песни на «Грэмми» гигантским событием

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Номинация песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми» является крупным событием, заявила NEWS.ru эстрадная певица Валерия. Она уточнила, что многие музыканты специально создают песни по определенным критериям ради получения премии, однако сама исполнительница о таком не задумывалась.

Действительно бывает, что песни пишутся именно для «Грэмми». Это делали и наши музыканты, исполняя песни на английском и испанском языках, предполагая, что материал будет отправлен [на конкурс]. Так вот, когда мы создавали этот альбом, мы ни о чем подобном не думали. Мы просто сделали то, что хотели. То, что мы сделали именно для нас, для нашего русскоязычного слушателя, нашло такой отклик, честно, это шок просто. Конечно, для нас это гигантское событие, — сказала Валерия.

Она уточнила, что песня является мостиком из прошлого в настоящее в контексте ее творчества. По словам Валерии, она хотела одновременно не потерять себя и добавить новые краски.

Была определенная идея: сделать некий мостик из того, что было когда-то мною спето, в сегодняшний день, чтобы не потерять себя, и в то же время добавить какие-то новые краски. У нас получился такой многокультурный микс, это тоже нашло свое отражение в саунде, — добавила певица.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что номинация Валерии на «Грэмми» может стать важным шагом к улучшению отношений России и Запада. По его словам, это событие способно привлечь внимание мировой общественности к исполнителям из РФ и открыть новые возможности для культурного обмена.

Валерия
певицы
знаменитости
премии
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.