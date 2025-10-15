«Это шок»: певица Валерия о номинации ее песни «Исцелю» на премию «Грэмми»

Номинация песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми» является крупным событием, заявила NEWS.ru эстрадная певица Валерия. Она уточнила, что многие музыканты специально создают песни по определенным критериям ради получения премии, однако сама исполнительница о таком не задумывалась.

Действительно бывает, что песни пишутся именно для «Грэмми». Это делали и наши музыканты, исполняя песни на английском и испанском языках, предполагая, что материал будет отправлен [на конкурс]. Так вот, когда мы создавали этот альбом, мы ни о чем подобном не думали. Мы просто сделали то, что хотели. То, что мы сделали именно для нас, для нашего русскоязычного слушателя, нашло такой отклик, честно, это шок просто. Конечно, для нас это гигантское событие, — сказала Валерия.

Она уточнила, что песня является мостиком из прошлого в настоящее в контексте ее творчества. По словам Валерии, она хотела одновременно не потерять себя и добавить новые краски.

Была определенная идея: сделать некий мостик из того, что было когда-то мною спето, в сегодняшний день, чтобы не потерять себя, и в то же время добавить какие-то новые краски. У нас получился такой многокультурный микс, это тоже нашло свое отражение в саунде, — добавила певица.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что номинация Валерии на «Грэмми» может стать важным шагом к улучшению отношений России и Запада. По его словам, это событие способно привлечь внимание мировой общественности к исполнителям из РФ и открыть новые возможности для культурного обмена.