15 октября 2025 в 16:44

«Давно пора»: продюсер объяснил, почему Валерию номинировали на «Грэмми»

Продюсер Рудченко: номинация Валерии на «Грэмми» улучшит отношения РФ и Запада

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Номинация певицы Валерии на престижную музыкальную премию «Грэмми» может стать важным шагом к улучшению отношений России и Запада, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, это событие способно привлечь внимание мировой общественности к исполнителям из РФ и открыть новые возможности для культурного обмена.

На самом деле, номинация Валерии на «Грэмми» — замечательное событие. Я думаю, все деятели индустрии только порадуются, если ее песня сможет не только быть номинирована, но и победить. Уже давно пора. Здорово, что обратили внимание на Россию. Это говорит о том, что идет определенное потепление отношений. Западные артисты постепенно стали приезжать в РФ с гастролями. Риторика в отношении России со стороны политических деятелей потихоньку меняется. Это очень здорово, — высказался Рудченко.

По его словам, супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин долгие годы стремился к тому, чтобы Валерия вышла на международный уровень, и в случае успеха это станет их общей победой. Музкритик добавил, что сама композиция является качественной и мелодичной, но ее главное значение лежит далеко за пределами чистой музыки.

Произведение Валерии, которое номинировано на «Грэмми», — это мелодичная песня с хорошим звучанием. Я думаю, Иосиф Пригожин подпрыгивает до небес, он всю жизнь мечтал, чтобы Валерия работала на международном уровне. Если она будет признана экспертами премии «Грэмми», это будет, конечно, не только победа Иосифа, но и в принципе нашей страны. Европейские политики утрутся. И опять наша российская культура сможет завоевывать мир и выходить в публичное пространство, — подытожил Рудченко.

Ранее Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». По словам исполнительницы, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

