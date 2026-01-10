Звездный хирург перенес экстренную операцию

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал об экстренной операции в Таиланде. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он пояснил, что хирургическое вмешательство связано с его профессией.

Последние 10 лет я провожу на ногах в операционной по восемь-девять часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало, — пояснил он.

Хирург отметил, что операция прошла успешно. Однако врачи больше не рекомендуют ему играть в падел.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что в 2026 году главным трендом в сфере пластики станет естественность. По его словам, это является результатом смены парадигмы под влиянием социальных сетей и отказа от универсальных стандартов красоты.

До этого пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди. Перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь, пояснил он.