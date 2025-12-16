Назван главный тренд пластической хирургии на 2026 год

В 2026 году главным трендом в сфере пластики станет естественность, предположил в беседе с NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, это является результатом смены парадигмы под влиянием социальных сетей и отказа от универсальных стандартов красоты.

В 1990-е и 2000-е годы тренды в эстетике определялись глянцевыми изданиями и единым голливудским стандартом красоты. Однако с развитием соцсетей и алгоритмов, которые формируют микропредпочтения пользователей, ситуация изменилась. Теперь запросы на пластические операции стали более индивидуализированными. Люди чаще говорят: «Я хочу сохранить свою горбинку, но сделать кончик носа аккуратнее», что подчеркивает стремление к уникальности и естественности. В 2026 году мы увидим дальнейшее развитие этого тренда, — пояснил Алексанян.

По его мнению, пластическая хирургия перестанет быть изолированной услугой и будет частью комплексного подхода к здоровью и красоте. Врач добавил, что можно ожидать тесного взаимодействия с такими областями, как диетология, фитнес и ментальное здоровье.

Ожидается, что пластическая хирургия в 2026 году будет интегрироваться в более широкий контекст, включая такие аспекты, как диетология, фитнес и ментальное здоровье. Это может означать, что эстетическая хирургия станет частью комплексного подхода к красоте и здоровью, где важен не только внешний вид, но и общее состояние организма. Важным аспектом будет и то, что пациенты все чаще будут обращаться к специалистам не только для проведения операций, но и для получения рекомендаций по образу жизни, питания и психологической поддержки, — резюмировал Алексанян.

